Брошенных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Детей, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, устроили в школу и детский сад в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Комсомольска-на-Амуре.

По словам представителя городских властей, бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, накануне осмотрела детский сад, куда пойдет младший из братьев, а также встретилась с директором школы, где будет учиться старший.

И школа, и детский сад находятся во дворе дома бабушки. Старший ребенок должен был приступить к учебе 3 февраля, однако в городе эвакуировали все школы из-за сообщений с угрозами о минировании.

26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Москву, оставил в аэропорту Шереметьево своих сыновей, 2011 и 2014 годов рождения. В их вещах находились свидетельства о рождении, а также записка, в которой отец сообщил, что у него нет денег, чтобы прокормить детей. Родители мальчиков в разводе, и мать живет отдельно. Узнав о случившемся, она заявила о готовности забрать сыновей к себе, однако органы опеки решили передать обоих под опеку бабушке.