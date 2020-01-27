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Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о готовности забрать сыновей

Мать двоих мальчиков, оставленных накануне в московском аэропорту Шереметьево, готова забрать детей к себе. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что у женщины новая и благополучная семья. Сама она сейчас беременна третьим ребенком. Решение о возвращении детей примут органы опеки и попечительства. В ведомстве уточнили, что сейчас решаются организационные вопросы, связанные с перевозкой детей. Сама женщина не может полететь за сыновьями по состоянию здоровья.

«Надеемся, что в течение трех дней все решится», — отметили в министерстве.

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26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска с сыновьями 2011 и 2014 годов рождения, оставил детей в аэропорту Шереметьево. В вещах мальчиков он оставил записку, в которой объяснил, что не может прокормить сыновей. Полиция установила личность мужчины. По данным канала РЕН ТВ, это житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что мать детей не знала о случившемся. Родители мальчиков разведены, и женщина не общалась с бывшим супругом.

Следственный комитет завел уголовное дело на отца мальчиков по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Также следователи выясняют социальное положение семьи, в которой росли дети, и условия их проживания.

Теги: дети, Шереметьево, Хабаровский край
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