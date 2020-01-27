Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о готовности забрать сыновей

Мать двоих мальчиков, оставленных накануне в московском аэропорту Шереметьево, готова забрать детей к себе. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что у женщины новая и благополучная семья. Сама она сейчас беременна третьим ребенком. Решение о возвращении детей примут органы опеки и попечительства. В ведомстве уточнили, что сейчас решаются организационные вопросы, связанные с перевозкой детей. Сама женщина не может полететь за сыновьями по состоянию здоровья.

«Надеемся, что в течение трех дней все решится», — отметили в министерстве.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска с сыновьями 2011 и 2014 годов рождения, оставил детей в аэропорту Шереметьево. В вещах мальчиков он оставил записку, в которой объяснил, что не может прокормить сыновей. Полиция установила личность мужчины. По данным канала РЕН ТВ, это житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.