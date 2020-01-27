СК завел уголовное дело из-за оставленных в аэропорту Шереметьево детей

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту оставления двоих малолетних детей (2011 и 2014 годов рождения) их отцом в аэропорту Шереметьево. В сообщении ведомства отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Расследованием инцидента занимается Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, им установлено, что 26 января прибывший из Хабаровска мужчина, личность которого установлена, «умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии» и улетел в Ростов.

Сейчас следователи выясняют социальное положение семьи, в которой росли дети, и условия их проживания. Устанавливается также, велась ли профилактическая работа с семьей со стороны органов опеки и попечительства.

26 января стало известно, что в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции из аэропорта Шереметьево доставили двоих детей, оставленных в терминале D. На следующий день уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что мальчиков могут определить в детский дом или приемную семью. Она также сообщила, что мать мальчиков найдена.