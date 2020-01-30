Оставленных в Шереметьево детей передадут бабушке

Двух мальчиков, которых отец оставил одних в аэропорту Шереметьево, решено передать бабушке, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее цитирует «РИА Новости».

«В итоге мы пришли к единогласному мнению <...>. На данный момент это передача детей бабушке», — сообщила Кузнецова в ходе совещания о судьбе детей.

Ранее бабушка и дедушка мальчиков уже выражали желание забрать братьев; говорила о том, что готова забрать сыновей в новую семью, и их мать. Однако, по словам Кузнецовой, на самом деле мать не общалась с детьми почти год.

«Дополнительную информацию о «желании» мамы воспитывать детей дает еще и факт о том, что своему новому супругу она не рассказала, что у нее есть родные дети, называла их приемными», — пояснила омбудсмен.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова сообщала, что условия для проживания у дедушки и бабушки детей хорошие. Отец детей и их родные живут в Хабаровском крае.