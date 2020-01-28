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Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Отец, который ранее оставил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сам пришел в одно из подразделений Следственного комитета

Видео: Следственный комитет РФ

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.

По его словам, он проявил слабость и оставил детей в аэропорту, зная, что им не угрожает опасность, поскольку вокруг много людей, сотрудников полиции. «Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе», — рассказал отец, бросивший детей.

Он также попросил прощения у своих сыновей. «Я вас очень люблю, вы — единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту», — объяснил мужчина. 

26 января пассажир, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя сыновьями 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону. По данным ТАСС, вместе с несовершеннолетними сотрудники полиции обнаружили свидетельства об их рождении и записку отца с просьбой приютить мальчиков, поскольку из-за отсутствия денег он не может содержать детей.       

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Общество

По данным источников Baza и РЕН ТВ, речь идет о 41-летнем жителе Комсомольска-на-Амуре Викторе Гаврилове. РЕН ТВ уточняет, что в 2016 году из дома ушла его супруга Ольга: женщина отвела сыновей в детский сад, после чего скрылась в неизвестном направлении. После инцидента в Шереметьево власти Хабаровского края нашли ее. В интервью «Интерфаксу» женщина рассказала, что мужчина периодически избивал ее, а после ухода из семьи запрещал видеться с детьми. Сейчас находятся в больнице в подмосковном городе Лобня, позже их отправят в Хабаровск. В больнице детей посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который пообещал найти работу для их отца.  

https://www.instagram.com/p/B70IpnFnZ7v/

27 января уполномоченная по права ребенка Анна Кузнецова заявила, что полиция установила личность мужчины. «Из Москвы он вылетел в город Ростов-на-Дону», — уточнила она. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по ст. 125 УК («оставление детей в опасности»), по которой подозреваемому может грозить до одного года лишения свободы. Позднее мужчина самостоятельно явился к следователям и сдался. По данным источника ТАСС, он дал показания в следственном отделе города Батайска Ростовской области.

Автор: Кристина Астафурова
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