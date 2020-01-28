Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Отец, который ранее оставил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, сам пришел в одно из подразделений Следственного комитета

Видео: Следственный комитет РФ

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями. Видео его допроса опубликовано на YouTube-канале СКР.

По его словам, он проявил слабость и оставил детей в аэропорту, зная, что им не угрожает опасность, поскольку вокруг много людей, сотрудников полиции. «Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе», — рассказал отец, бросивший детей.

Он также попросил прощения у своих сыновей. «Я вас очень люблю, вы — единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту», — объяснил мужчина.

26 января пассажир, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя сыновьями 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту Шереметьево, после чего улетел в Ростов-на-Дону. По данным ТАСС, вместе с несовершеннолетними сотрудники полиции обнаружили свидетельства об их рождении и записку отца с просьбой приютить мальчиков, поскольку из-за отсутствия денег он не может содержать детей.