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Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

По данным полиции, дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска. Сотрудники аэропорта обнаружили их в терминале D. Правоохранительные органы начали проверку и поиски оставившего мальчиков мужчины
Аэропорт Шереметьево (Фото: Машков Юрий / ТАСС)

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции», — сказали в управлении.

По данным ведомства, мужчина прилетел с детьми в Москву из Хабаровска. Мальчиков планируют передать в медучреждение.

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Представитель Шереметьево сообщил РБК, что братьев обнаружили в терминале D. «В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей», — сказал он.

Представитель отметил, что мальчиков накормили и оказали им поддержку, после чего их проводили в линейное управление МВД для выяснения обстоятельств случившегося.

Следователи начали проверку, рассказала РБК старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Telegram-канал Baza отмечает, что, по словам мальчиков, родители оставляли их и раньше. В записке отец написал, что у него нет средств, чтобы прокормить детей, и попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта», сообщает канал. Baza пишет, что отец планирует впоследствии их забрать. По данным канала, полиция установила личность бросившего детей мужчины — это 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

Авторы: Александра Хрисанфова, Артем Афонский, Мария Кокорева, Екатерина Костина
Теги: аэропорт Шереметьево, дети, новости РБК
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