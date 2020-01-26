Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

По данным полиции, дети прилетели вместе с отцом из Хабаровска. Сотрудники аэропорта обнаружили их в терминале D. Правоохранительные органы начали проверку и поиски оставившего мальчиков мужчины

Аэропорт Шереметьево (Фото: Машков Юрий / ТАСС)

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции», — сказали в управлении.

По данным ведомства, мужчина прилетел с детьми в Москву из Хабаровска. Мальчиков планируют передать в медучреждение.

Представитель Шереметьево сообщил РБК, что братьев обнаружили в терминале D. «В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей», — сказал он.