Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 13:08
Крупнейший в мире производитель чая задумался о продаже бизнеса Бизнес, 18:24 Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне Политика, 18:20 Как предстоящие выборы президента США повлияют на криптовалюты Крипто, 18:07 Против оставившего в Шереметьево детей мужчины завели дело об истязаниях Общество, 18:04 АТОР оценила потери российских туроператоров из-за вспышки коронавируса Бизнес, 18:02 Сложный процент: это проще, чем вы думаете Quote, 18:02 Гид по фестивалю Kinotavr. Special Edition Стиль, 18:01 Суд арестовал предполагаемого организатора задержания Голунова Общество, 18:00 Посольство России в Париже предпримет демарш из-за нарушения прав Винника Политика, 17:58 В общежитиях вузов Москвы организуют медконтроль для студентов из Китая Общество, 17:56 Мишустин поручил Оверчуку курировать дела Российского экспортного центра Политика, 17:55 Почему green-development — это инструмент для капитализации Pro, 17:54 В Минкомсвязи объяснили решение штрафовать Facebook и Twitter Технологии и медиа, 17:53 «Рома» объявила о трансфере футболиста «Барселоны» Спорт, 17:46
Общество ,  
0 

Против оставившего в Шереметьево детей мужчины завели дело об истязаниях

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил новое уголовное дело против мужчины, который оставил двоих детей в Шереметьево. Об этом СК сообщает на своем сайте.

В сообщении говорится, что правоохранительным органам стало известно о систематических побоях, которые мужчина наносил своей супруге и детям. Против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание). В настоящее время против мужчины уже расследуется уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности).

Оставленных в Шереметьево детей передадут бабушке
Общество

Ранее семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, отмечает СК. По этому факту СК начал отдельное уголовное судопроизводство по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Следователи оценят, насколько своевременно и эффективно органы профилактики принимали меры в отношении семьи.

Мать оставленных детей уже заявляла об избиениях со стороны мужа и о том, что он запрещал ей видеться с детьми.

26 января в аэропорту Шереметьево были обнаружены два мальчика. При них были свидетельства о рождении и записка от их отца с просьбой определить детей в приют. Он пояснял, что у него нет денег на их содержание. Позже он заявил, что собирался найти работу и забрать детей.

Теги: Шереметьево, дети, домашнее насилие, Следственный комитет РФ
Материалы по теме
Оставленных в Шереметьево детей передадут бабушке
Общество
СК показал видео допроса бросившего детей в Шереметьево мужчины
Общество
В Сети появилось фото оставившего детей в Шереметьево мужчины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter