Против оставившего в Шереметьево детей мужчины завели дело об истязаниях

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил новое уголовное дело против мужчины, который оставил двоих детей в Шереметьево. Об этом СК сообщает на своем сайте.

В сообщении говорится, что правоохранительным органам стало известно о систематических побоях, которые мужчина наносил своей супруге и детям. Против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание). В настоящее время против мужчины уже расследуется уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности).

Ранее семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, отмечает СК. По этому факту СК начал отдельное уголовное судопроизводство по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Следователи оценят, насколько своевременно и эффективно органы профилактики принимали меры в отношении семьи.

Мать оставленных детей уже заявляла об избиениях со стороны мужа и о том, что он запрещал ей видеться с детьми.