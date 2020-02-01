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Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

Двое мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту аэропорту Шереметьево, были доставлены в Хабаровск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Представитель пресс-службы отметил, что по прибытии в город дети отдохнут, а затем на поезде отправятся в Комсомольск-на-Амуре. Под опеку их возьмет бабушка.

26 января января мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска с двумя детьми, оставил их в столичном аэропорту Шереметьево. Сотрудники аэропорта обнаружили мальчиков 2011 и 2014 годов рождения в терминале D. В их вещах обнаружили свидетельства о рождении, а также записку. В ней отец сообщил, что у него нет денег на то, чтобы прокормить сыновей. Он попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта».

Как сообщили в Следственном комитете России, впоследствии отец мальчиков улетел в Ростов-на-Дону. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности, а также об истязании и халатности. Дети проживали с отцом в Комсомольске-на-Амуре. Мать мальчиков живет с другой с семьей. Узнав о случившемся, она заявила о готовности забрать сыновей к себе. На допросе у следователей отец мальчиков заявил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

В больнице, куда временно поместили мальчиков, их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также предложил найти отцу мальчиков работу.

Теги: Шереметьево, Москва, Хабаровск, дети
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