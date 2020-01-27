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Воробьев предложил найти работу бросившему в Шереметьево детей мужчине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице двоих детей, которых накануне оставили в аэропорту Шереметьево. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Воробьев опубликовал фотографию, на которой видно, как он сидит за столом с двумя мальчиками. Он написал, что дети позавтракали и готовятся к экскурсии в океанариум. «Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», — добавил губернатор.

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
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26 января мужчина оставил в московском аэропорту Шереметьево двух детей, прилетевших вместе с ним из Хабаровска. В их вещах обнаружили свидетельства о рождении, а также записку. В ней отец сообщил, что у него нет денег на то, чтобы прокормить сыновей. Он попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта».

Позже полиция установила личность мужчины. По данным РЕН ТВ, это 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Также правоохранители нашли мать детей. По словам уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, родители мальчиков разведены, мать не общалась с бывшим мужем и детьми и не знала о случившемся.

Следственный комитет завел уголовное дело на отца мальчиков по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Теги: Шереметьево, дети, Андрей Воробьев
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