Путин добавил своей администрации еще две машины с «мигалками»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении машин с «мигалками» для своей администрации до 25. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в президентский указ от 19 мая 2012 года. Согласно предыдущей редакции документа, администрация президента могла иметь 23 машины с проблесковыми маячками.

В последний раз Путин увеличил число автомобилей с маячками в декабре 2017 года. Тогда президент добавил разрешение на «мигалку» для одной дополнительной машины.

Сейчас использовать машины с «мигалками» могут органы 18 государственных структур, уточняет ТАСС. Это различные органы федеральной и региональной власти, а также Российская академия наук.