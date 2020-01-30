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Политика ,  
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Путин добавил своей администрации еще две машины с «мигалками»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении машин с «мигалками» для своей администрации до 25. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в президентский указ от 19 мая 2012 года. Согласно предыдущей редакции документа, администрация президента могла иметь 23 машины с проблесковыми маячками.

Путин добавил своей администрации еще одну машину с мигалкой
Политика

В последний раз Путин увеличил число автомобилей с маячками в декабре 2017 года. Тогда президент добавил разрешение на «мигалку» для одной дополнительной машины.

Сейчас использовать машины с «мигалками» могут органы 18 государственных структур, уточняет ТАСС. Это различные органы федеральной и региональной власти, а также Российская академия наук.

Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента
Политика

15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Это произошло спустя несколько часов после выступления Путина с посланием Федеральному собранию, в котором он предложил изменить Конституцию.

Новым премьером стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 21 января он представил состав нового кабмина. В него не вошли 13 прежних министров, среди которых были экс-министр экономического развития Максим Орешкин, бывший вице-премьер Дмитрий Козак и экс-министр культуры Владимир Мединский.

После этого Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками. Козак стал замглавы администрации президента. Для этого Путин увеличил число заместителей руководителя администрации с двух до трех.

При этом администрацию президента покинул Андрей Белоусов, который стал первым вице-премьером в правительстве Мишустина.

Теги: Владимир Путин, администрация президента, указ
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