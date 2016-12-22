Путин добавил своей администрации еще одну машину с мигалкой

Менее чем через неделю после назначения своего 11-го советника, который будет работать в администрации президента, Путин выделил АП еще один проблесковый маячок

Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень государственных органов, которые получают возможность устанавливать мигалки на автомобили без цветографических схем. Документ за подписью Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Администрации президента (АП) добавлен еще один автомобиль с мигалкой, число машин со спецсигналом в ней, таким образом, увеличено до 23.

В понедельник, 25 декабря, Путин произвел перестановки среди своих полномочных представителей: полпред в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов стал помощником президента по вопросам местного самоуправления. Таким образом, в АП появился новый сотрудник. Полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов занял место Цуканова. На бывшее место Беглова назначили губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Руководство этим регионом передали Александру Гусеву.

В 2012 году президентским указом было разрешено устанавливать мигалки на автомобили, обслуживающие «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты». Руководитель министерства, ведомства или спецслужбы лично решает, кто из подчиненных имеет право на автомобиль со спецсигналом.