Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента

Президент России Владимир Путин изменил документы о структуре президентской администрации, увеличив число заместителей ее руководителя с двух до трех. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. При этом у руководителя администрации есть еще два первых заместителя.

Документ вступает в силу с 24 января 2020 года.

Следующим указом Путин назначил на этот пост бывшего вице-премьера Дмитрия Козака. Таким образом, Козак стал третьим на этой должности. Кроме него, пост заместителя руководителя президентской администрации также занимают Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.



В кабинете Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность.

Предыдущее правительство ушло в отставку после того, как Путин предложил изменить Конституцию в ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию 15 января. Новым главой правительства стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.