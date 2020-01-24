Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 23 янв, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 23 янв, 12:12
ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в работе на спецслужбы Украины Общество, 11:19 Акции FESCO выросли на 4% после новостей об отставке менеджмента Quote, 11:16 Футболист юношеской сборной России перешел в «Уфу» Спорт, 11:09 В Ростовской области произошел пожар на фабрике мороженого Общество, 11:04 В Сингапуре число заразившихся новым коронавирусом возросло до трех Общество, 10:59 Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без меньшинств в совете директоров Бизнес, 10:53 Новый «Холостяк» Антон Криворотов — о шоу и запросах во вселенную Стиль, 10:45 Первая ракетка России потерпела разгромное поражение на Australian Open Спорт, 10:35 Я хочу принять участие в IPO: как это сделать Quote, 10:35 Почему количество претензий к топ-менеджменту вырастет в 2020 году Pro, 10:33 Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента Политика, 10:29 В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми Общество, 10:25 Илон Маск: криптовалюты могут прийти на замену наличным Крипто, 10:16 Маленький принц: когда в космосе сможет родиться первый ребенок Футурология, 10:11 
Политика ,  
0 

Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента

Президент России Владимир Путин изменил документы о структуре президентской администрации, увеличив число заместителей ее руководителя с двух до трех. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. При этом у руководителя администрации есть еще два первых заместителя.

Документ вступает в силу с 24 января 2020 года.

Следующим указом Путин назначил на этот пост бывшего вице-премьера Дмитрия Козака. Таким образом, Козак стал третьим на этой должности. Кроме него, пост заместителя руководителя президентской администрации также занимают Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.

Бывший вице-премьер Козак стал замглавы администрации президента
Политика

В кабинете Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность.

Предыдущее правительство ушло в отставку после того, как Путин предложил изменить Конституцию в ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию 15 января. Новым главой правительства стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

21 января Мишустин представил Путину кандидатов в новое правительство. Позднее президент подписал указы об их назначении.

Теги: администрация президента, Владимир Путин, указ
Материалы по теме
Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина
Политика
Путин назначил Орешкина своим помощником
Политика
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter