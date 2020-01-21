Мутко, Козак и Мединский не вошли в правительство Мишустина

В состав правительства Михаила Мишустина не вошли несколько министров из предыдущего состава кабмина. Из кабмина уходят не только главы ведомств, но и пятеро вице-премьеров

Дмитрий Козак и Виталий Мутко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В состав нового правительства не вошли 13 министров и вице-премьеров. Среди ушедших в отставку членов кабмина — глава Министерства культуры Владимир Мединский и Министерства просвещения Ольга Васильева.

В состав нового правительства не вошли:

Вице-премьер Виталий Мутко, отвечавший с 2018 года за вопросы строительства и регионального развития. В составе правительства он был с 2008 года, до 2016 года он был министром спорта.

Вице-премьер Дмитрий Козак. Впервые вошел в состав правительства в 1999 году в должности руководителя аппарата-министра. Позже он ушел работать в администрацию президента. В 2007 году он стал министром регионального развития, с 2008 года — заместитель председателя правительства. Отвечал за проведение Зимней Олимпиады в Сочи, позже занимался вопросами, связанными с новыми субъектами России — Крымом и Севастополем. С 2018 года отвечал за ТЭК и промышленность.

Вице-премьер Максим Акимов, на должности с 2018 года. В его сферу ответственности входили цифровизация экономики, транспорт и связь.

Вице-премьер Ольга Голодец. Она работала в правительстве с 2012 года и отвечала вначале за социальную сферу, а после 2018 года — за вопросы культуры, спорта и туризма.

Вице-премьер Алексей Гордеев по вопросам сельского хозяйства. Он работал на должности с 2018 года.

Министр просвещения Ольга Васильева. Она в 2016 году стала министром образования и науки, с 2018 года — министр просвещения, став первой женщиной на подобной должности в России.

Владимир Мединский занимал пост министра с мая 2012 года, войдя в правительство Дмитрия Медведева сразу после его формирования. Мединского не было на встрече Мишустина с исполняющими обязанности членов правительства 17 января.

Министр экономического развития Максим Орешкин — возглавил министерство в 2016 году. До этого работал в Минфине, где прошел путь от поста главы департамента до замминистра.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она также занимала пост с 2012 года.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, занимал пост с 2012 года.

Министр спорта Павел Колобков занимал пост с 2016 года. До этого работал на должности заместителя министра. В прошлом — спортсмен, фехтовальщик, олимпийский чемпион.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Возглавил министерство в 2018 году. До этого работал в Минэкономразвития, а позже — в аппарате правительства России.

Министр юстиции Александр Коновалов. Возглавил ведомство в 2008 году. До этого работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Вошли, но в другой должности:

Вице-премьер Константин Чуйченко, отвечающий за реализацию регуляторной реформы. Зампредом правительства он стал в мае 2018 года, до этого он работал начальником Контрольного управления президента. Его предложили назначить министром юстиции, он лишился поста вице-премьера.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Возглавил министерство в 2011 году. На должность первого вице-премьера был назначен в 2018 году. До этого работал на разных должностях в министерстве финансов. Должность первого вице-премьера он потеряет, но сохранил пост главы Мифина

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. Такое решение он объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все предложенные в послании Федеральному собранию идеи. Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу.