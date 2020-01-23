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Андрей Белоусов станет куратором транспорта в правительстве

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет напрямую курировать транспорт в правительстве. Одна из задач Белоусова — реализация нацпроектов, а комплексный план развития инфраструктуры на 7 трлн руб. — крупнейший из них
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который 21 января перешел в правительство из администрации президента, будет напрямую курировать транспорт — в сферу его ответственности войдут Минтранс, Росавиация, Росавтодор и другие профильные ведомства. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с распределением полномочий в правительстве, и подтвердили два источника в крупной транспортной компании и компании-партнере РЖД.

Помимо транспорта подотчетны Белоусову также будут Минфин, Минэкономразвития, ФНС, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба (ФТС), Росреестр, Росстат, Ростуризм и Росалкогольрегулирование.

При назначении нового правительства вечером 21 января сферы ответственности вице-премьеров не раскрывались. И до вчерашнего вечера в правительстве не было решения, кто станет куратором транспорта из вице-премьеров, рассказывали собеседники РБК, близкие к правительству и профильным компаниям. Помимо Белоусова эти полномочия могли передать Марату Хуснуллину, который перешел в правительство из мэрии Москвы.

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Одна из основных задач Белоусова в новом правительстве — курирование реализации нацпроектов общим объемом 25 трлн руб., а комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, основная часть которого касается транспорта, — крупнейший из них (общий бюджет проектов их этого плана — почти 7 трлн руб.). Основные вопросы транспорта будет курировать Белоусов, но он будет привлекать Хуснуллина в качестве тарана для решения вопросов, касающихся инфраструктурной стройки, говорит один из собеседников РБК. В Москве Хуснуллин был вице-мэром по вопросам градостроительной политики и строительства.

Подотчетен Хуснуллину будет только Минстрой, отмечает один из собеседников РБК.

РБК направил запросы представителю Хуснуллина и помощнику Белоусова.

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В последнем правительстве Дмитрия Медведева, который ушел в отставку 15 января, тему транспорта курировал вице-премьер Максим Акимов. Он не вошел в состав правительства нового премьера Михаила Мишустина. Помимо транспорта Акимов занимался вопросами связи, а также курировал нацпрограмму «Цифровая экономика». Теперь Акимов возглавит «Почту России», рассказали источники РБК. Куратором связи в новом правительстве стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева, Петр Канаев
При участии: Надежда Федорова, Людмила Подобедова
Теги: Марат Хуснуллин, Максим Акимов, транспорт
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