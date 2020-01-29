В Кемерово госпитализировали двоих вернувшихся из Китая с симптомами ОРВИ

В Кемерово в инфекционную больницу доставили взрослого и ребенка, которые вернулись из китайской провинции Хайнань с респираторными синдромами. Об этом сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения региона.

У них взяли анализы для уточнения диагноза.

Пока в России не обнаружено заразившихся новым коронавирусом. Накануне Роспотребнадзор рассказал, что российские врачи обследовали 103 пациента с симптомами ОРВИ, однако коронавирус 2019-nCoV ни у кого из них не нашли. Подведомственный Минздраву исследовательский центр фтизиопульмонологии сообщил, что риск его завоза в Россию «следует считать высоким», в стране вирус может появиться уже в феврале.