У прилетевшей из Китая в Петербург стюардессы не нашли коронавируса

У стюардессы авиакомпании Nordwind, которую накануне госпитализировали в Санкт-Петербурге после прибытия из Китая, не нашли коронавируса 2019-nCoV. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе пояснили, что 28 января стюардесса прилетела в Санкт-Петербург из китайского города Ханчжоу.

«Стюардесса с обычной простудой. Поскольку вернулась из Китая, ее забрала инфекционка. Диагноз [коронавирус] не подтвердили», — сказал представитель перевозчика.

Первые случаи заболевания ранее неизвестным коронавирусом зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным китайских властей, в стране вирусом заразились более 4,5 тыс. человек. ВОЗ, в свою очередь, сообщает, что в Китае по данным на вечер 27 января было зарегистрировали около 2,8 тыс. случаев заболевания. Случаи заражения также зафиксировали в Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Франции, США, Японии и Австралии.