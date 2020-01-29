Starbucks закрыл более половины кофеен в Китае из-за коронавируса

Компания Starbucks временно закрыла свыше двух тысяч кофеен в Китае из-за вспышки заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что по всей стране у Starbucks насчитывается больше четырех тысяч заведений. В Китае у компании второй по величине рынок после США.

В Starbucks заявили, что не могут «разумно» оценить ущерб компании, но предполагают, что вспышка коронавируса «существенно повлияет» на прибыль по результатам второго квартала и финансового года.

Ранее 25 января Сеть кофеен Starbucks приостановила свою работу в китайской провинции Хубей, где проживают почти 60 млн человек, из-за угрозы распространения инфекции. Аналогичное решение накануне приняла сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.