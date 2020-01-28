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Власти ЕАО обратились к Китаю с просьбой не открывать пограничные пункты

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн обратился к властям провинции Хэйлунцзян с просьбой не открывать пункты пропуска на границе России и Китая из-за распространения вируса, вызывающего пневмонию. Об этом он сам сообщил РБК.

Пункт пропуска «Нижнеленинское» в ЕАО (сопредельные пункты «Тунцзян» и «Фуюань» в КНР) был закрыт с 24 января по 29 января из-за празднования Нового года по лунному календарю, сообщал ранее по Росгранстрой.

«Я обратился к руководителю провинции с просьбой продлить этот мораторий на переходы, пока не разрешится обстановка, по крайней мере до 7 февраля. Также руководство провинции обратилось к нам с просьбой о приобретении дополнительных масок, перчаток и средств дезинфекции», — сказал Гольдштейн. Он уточнил, что провинция не испытывает дефицита в средствах защиты от вируса, но российские изделия «достаточно качественные», поэтому руководство выразило желание их закупить.

Гольдштейн сообщил, что в области введен усиленный режим по противодействию возможному распространению вируса, приобретены все средства контроля. «Отработана маршрутизация также на случай возникновения каких-либо эксцессов, чтобы сразу можно было бы изолировать людей с подозрениями на проявление вируса», — добавил исполняющий обязанности главы региона.

Ранее «Известия» сообщили о том, что областное правительство приняло решение не открывать пункты пропуска на российско-китайской границе из-за вспышки пневмонии. Сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров сообщил РБК о том, что эти сообщения недостоверны.

«По закону Российской Федерации вопрос о закрытии границ принимает только правительство, поэтому ни один субъект прав на это не имеет, в том числе ЕАО», — пояснил Джабаров.

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Первые случаи заболевания пневмонией, вызванной новым вирусом, были зафиксированы в конце декабря в городе Ухань в провинции Хубэй. После этого случаи инфицирования были выявлены в США, Австралии, Франции, Канаде, Германии, Японии, Южной Корее и других странах. По данным ВОЗ, заражены 2798 человек (из них в Китае 2753). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 4515 подтвержденных случаях. Умерли от осложнений вируса 106 человек.

В России ситуация с возможным распространением нового вируса находится на контроле Роспотребнадзора. Ведомство разработало меры противодействия вирусной инфекции. Также вице-премьер Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность россиян, которые живут в приграничных с Китаем районах. Выполнением поручения будут заниматься Роспотребнадзор, пограничная служба ФСБ и главы дальневосточных регионов.

Теги: коронавирус, новости РБК, ЕАО, Китай
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