Роспотребнадзор не нашел в России зараженных новым коронавирусом

В России не обнаружено заразившихся новым коронавирусом из Китая, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

За время наблюдения врачи обследовали 103 пациентов с симптомами ОРВИ. У некоторых из них выявили грипп, парагрипп, сезонную коронавирусную инфекцию и микстинфекцию, однако новый коронавирус 2019-nCoV ни у кого не обнаружили, сообщили в ведомстве.

Новый коронавирус, который начал распространяться из китайского Уханя в конце прошлого года, передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Жертвами заболевания уже стали 106 человек, еще более 4,1 тыс. заразились: пневмония распространилась во всех китайских провинциях, ряд случаев зарегистрировали в Германии, США, Франции, Австралии, Сингапуре и других странах.