Китайские ученые назвали источник нового коронавируса
Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы нового коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на специалистов центра.
Они собрали 585 образцов, 33 из которых показали положительный результат на вирус. Их взяли из 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в западной части рынка.
По данным центра, именно в этой части рынка продавались дикие животные. Специалисты подтвердили, что они являются источником вируса, однако неизвестно, какое именно животное было заражено изначально.
В центре рассказали, что новый коронавирус на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в Чжошуане, провинция Чжэцзян.