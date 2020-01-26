Китайские ученые назвали источник нового коронавируса

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения Китая, заразиться коронавирусом можно и в его инкубационный период, который составляет от одного до 14 дней

Фото: Xiong Qi / XinHua / Global Look Press

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы нового коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на специалистов центра.

Они собрали 585 образцов, 33 из которых показали положительный результат на вирус. Их взяли из 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в западной части рынка.

По данным центра, именно в этой части рынка продавались дикие животные. Специалисты подтвердили, что они являются источником вируса, однако неизвестно, какое именно животное было заражено изначально.

В центре рассказали, что новый коронавирус на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в Чжошуане, провинция Чжэцзян.