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Адвокат историка Соколова заявил о планах потребовать еще одну экспертизу

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова будет требовать проведения повторной экспертизы. Об этом РБК сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Мы точно будем требовать уточнения вопросов, связанных с медикаментозной версией. Она осталась в данном исследовании не раскрыта», — сказал адвокат.

Он также подтвердил, что экспертиза признала Соколова вменяемым. «Мы подтверждаем общую вменяемость, а в целом перед экспертами было поставлено больше 20 вопросов, было проведено более 20 экспертиз», — сообщил Почуев, отметив, что ответы на некоторые вопросы не устроили сторону защиты, а ее результаты в целом являются следственной тайной.

Ранее адвокат назвал провокацией сообщения СМИ о том, что Соколов был признан экспертами вменяемым.

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Историка СПбГУ Олега Соколова задержали в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже историк признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого его уволили из университета. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Соколова арестовали, а также назначили ему психиатрическую экспертизу. В декабре срок ареста был продлен до 9 апреля 2020 года.

По словам адвоката Соколова, историка направили на экспертизу в начале декабря. Ее проводили эксперты Института им. Сербского. О завершении экспертизы Почуев сообщил 21 января.

Теги: обвинение в убийстве, экспертиза, новости РБК, СПбГУ
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