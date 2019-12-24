Суд продлил арест экс-доценту СПбГУ Соколову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Соколов пробудет под арестом до 9 апреля 2020 года.

Соколова задержали и арестовали в ноябре этого года. Его достали из реки Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками. Также у него дома нашли другие части женского тела, обрез мелкокалиберного ружья и окровавленную пилу.

Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве 24-летней Ещенко, с которой состоял в отношениях. В начале декабря историка перевезли из Санкт-Петербурга в психбольницу московского СИЗО «Бутырка». Позднее адвокат историка Александр Почуев сообщил, что Соколова направили на психиатрическую экспертизу, она может продлиться до начала января.