Адвокат Соколова сообщил о его отправке на психиатрическую экспертизу

Историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве и расчленении своей ученицы, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, передает корреспондент РБК.

Защитник сообщил, что Соколова передали на этап «в специализированное экспертное учреждение». «С уверенностью можно утверждать, что О.В.Соколов покинул «Бутырку» и находится в «руках» психологов и психиатров. В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — сообщил Почуев. Он добавил, что считает нарушенным право Соколова на общение с адвокатом, в связи с чем подал жалобу в прокуратуру.

ТАСС уточняет, что Соколова перевели медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского (институт Сербского). Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал агентству, что Соколов пробудет в институте Сербского вплоть до 31 декабря 2019 года. Сейчас он содержится один в двухместной палате. «Соколов много читает и ждет своего адвоката», — сказал Мельников.

Соколова, который до этого содержался в изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге, в начале декабря поместили в психбольницу московского следственного изолятора «Бутырка».