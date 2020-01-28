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Адвокат заявил о провокации после сообщений о вменяемости Соколова

Адвокат историка Олега Соколова назвал провокацией распространившуюся в СМИ информацию о признании экспертами вменяемости своего подзащитного, который обвиняется в убийстве аспирантки. Об этом он рассказал РБК.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского пришли к выводу о вменяемости Соколова в период преступления и в настоящее время.

Адвокат историка Александр Почуев сообщил РБК, что перед экспертами было поставлено более 20 вопросов. «Провокационное распространение ответа лишь на один вопрос — о том, что он был признан вменяемым, — имеет целью формирование предвзятого общественного вердикта», — отметил он. По его словам, сторона защиты еще не получила ответа.

«Я сейчас нахожусь по дороге в СИЗО. Ответ мы получим позже и считаем распространение этих сведений нарушением следственной тайны», — заявил Почуев.

Юрист добавил, что намерен требовать проведения дополнительной или повторной экспертизы в отношении своего доверителя.

Адвокат Соколова сообщил о завершении экспертизы историка
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Доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге в 9 ноября 2019 года, после того как его выловили из реки Мойки. Там он пытался утопить рюкзак, в котором находились две отрезанные женские руки и травматический пистолет. Позже в его квартире были обнаружены другие части тела погибшей девушки. Соколов признался, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Теги: историк, адвокат, убийство, новости РБК
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