Адвокат заявил о провокации после сообщений о вменяемости Соколова

Адвокат историка Олега Соколова назвал провокацией распространившуюся в СМИ информацию о признании экспертами вменяемости своего подзащитного, который обвиняется в убийстве аспирантки. Об этом он рассказал РБК.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского пришли к выводу о вменяемости Соколова в период преступления и в настоящее время.

Адвокат историка Александр Почуев сообщил РБК, что перед экспертами было поставлено более 20 вопросов. «Провокационное распространение ответа лишь на один вопрос — о том, что он был признан вменяемым, — имеет целью формирование предвзятого общественного вердикта», — отметил он. По его словам, сторона защиты еще не получила ответа.

«Я сейчас нахожусь по дороге в СИЗО. Ответ мы получим позже и считаем распространение этих сведений нарушением следственной тайны», — заявил Почуев.

Юрист добавил, что намерен требовать проведения дополнительной или повторной экспертизы в отношении своего доверителя.