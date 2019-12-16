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Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой
Он утверждает, что в середине ноября собирался вместе с Анастасией Ещенко подать заявление в ЗАГС
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который проходит главным подозреваемым по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с погибшей девушкой.

В письменном ответе на вопросы «Комсомольской правды» Соколов заявил, что за пять лет отношений с Соколовой «он ее пальцем не тронул». По его словам, они еще в октябре планировали свадьбу, однако перенесли ее из-за финансовых затруднений, возникших «в отпуске и на других мероприятиях». «Мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы — 28-29 апреля», — сообщил историк.

Соколов утверждает, что скандалы с Ещенко у него были редкими. «Я бы сказал, без сильных всплесков», — написал он. При этом бывший доцент утверждает, что кроме аспирантки у него не было других отношений после 2014 года.

Ученый через своего адвоката также опроверг информацию о том, что убийство Ещенко якобы произошло, когда она спала. Разглашать другие подробности он отказался.

В настоящее время Соколов находится в Москве, где проходит психиатрическую экспертизу.

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Олега Соколова задержали на набережной Мойки в Петербурге 9 ноября. Он пытался утопить пакет с отрезанными женскими руками. Останки Ещенко были обнаружены в квартире преподавателя.

Суд арестовал мужчину, возбуждено уголовное дело. Соколов дал признательные показания. Он рассказал, что поссорился с Ещенко и застрелил ее в ночь на 8 ноября. Позже историка перевезли из Санкт-Петербурга в московский СИЗО «Бутырка» и поместили в тюремную больницу.

Автор: Артем Филипенок
Теги: убийство
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