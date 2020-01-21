Адвокат Соколова сообщил о завершении экспертизы историка

Психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная обвиняемому в убийстве аспирантки историку Олегу Соколову, завершилась. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.

По словам адвоката, защита ознакомится с ее результатами на следующей неделе.

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. 9 ноября его задержали у реки Мойки в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить руки девушки. При обыске в квартире Соколова были найдены другие части тела убитой. После задержания историк признался, что убил свою бывшую ученицу Ещенко, с которой состоял в отношениях.

11 ноября суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года. 9 января историка перевели из Института им. Сербского, где проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, в один из СИЗО Москвы.