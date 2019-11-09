Адвокат заявил о назначенной доценту СПбГУ психиатрической экспертизе

Подозреваемому в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко доценту СПбГУ Олегу Соколову назначили психиатрическую экспертизу. Об этом РБК сообщил адвокат преподавателя Александр Почуев.

«Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло. Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения», — заявил Почуев.

По его словам, мотив преступления предстоит выяснить следствию. Почуев добавил, что Соколов раскаивается в содеянном и в данный момент находится в шоковом состоянии.

63-летний военный историк Олег Соколов был задержан утром 9 ноября в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, когда пытался утопить отчлененные руки Ещенко. Он упал в воду, с переохлаждением его доставили в больницу.