Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок

Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок

Поводом для увольнения Олега Соколова названо совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы

Фото: EPA / ТАСС

Обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В сообщении на сайте вуза отмечается, что трудовой договор был расторгнут в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса.

В соответствии с данным пунктом трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

11 ноября СПбГУ объявил о намерении уволить Соколова. «Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие. В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — отмечалось в сообщении вуза, поступившем в РБК.

Соколова задержали 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки, где он пытался избавиться от отрезанных женских рук, и госпитализировали из-за переохлаждения. В его квартире нашли другие части тела убитой девушки, а также окровавленную пилу.

После задержания историк оформил явку с повинной и признался в совершении преступления. 11 ноября ему было предъявлено обвинение в убийстве.