В Китае зафиксировали первую смерть от коронавируса вне очага заражения

В Китае зафиксировали первую смерть от заражения коронавирусом за пределами провинции Хубэй, где вирус начал распространяться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения провинции.

Сообщается, что 80-летний мужчина умер в среду, 22 января, в провинции Хэбэй. Таким образом количество жертв коронавируса увеличилось до 18 человек.

Ранее власти провинции Хубэй заявляли о 17 умерших из-за вируса. При этом всего по стране зафиксировано более 600 случаев заражения, передает Reuters.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным вирусом, произошла в конце прошлого года в Ухане — столице провинции Хубэй. В связи с распространением вируса власти Китая на этой неделе приняли решение закрыть город для выезда. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в городе Хунган, население которого составляет около 7,5 млн человек.