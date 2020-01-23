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Вирус из Китая ,  
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В Китае зафиксировали первую смерть от коронавируса вне очага заражения

В Китае зафиксировали первую смерть от заражения коронавирусом за пределами провинции Хубэй, где вирус начал распространяться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения провинции.

Сообщается, что 80-летний мужчина умер в среду, 22 января, в провинции Хэбэй. Таким образом количество жертв коронавируса увеличилось до 18 человек.

Ранее власти провинции Хубэй заявляли о 17 умерших из-за вируса. При этом всего по стране зафиксировано более 600 случаев заражения, передает Reuters.

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Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным вирусом, произошла в конце прошлого года в Ухане — столице провинции Хубэй. В связи с распространением вируса власти Китая на этой неделе приняли решение закрыть город для выезда. Кроме того, выездное автомобильное и железнодорожное сообщение закрыли в городе Хунган, население которого составляет около 7,5 млн человек.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии, Сингапуре и США.

Теги: Китай, коронавирус, заболевание
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