Эксперты ВОЗ отказались объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

По их мнению, пока рано говорить о глобальном характере заболевания, очаг которого находится в китайском городе Ухань

Гебрейесус Тедрос (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказался объявлять режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщает Reuters. По словам руководителя организации Гебрейесуса Тедроса, голоса экспертов при обсуждении этого вопроса разделились, однако в итоге было решено, что заявлять о всемирном характере заболевания пока рано.

Он добавил, что в самом Китае ситуация чрезвычайная, однако, по его мнению, власти этой страны принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению вируса. По словам Тедроса, есть надежда, что победить болезнь удастся в короткие сроки. При этом он допустил сценарий, при котором эта проблема станет общемировой.

В настоящее время зафиксировано более 600 случаев заболевания коронавирусом, о существовании которого до декабря прошлого года не было известно. Большинство заболевших — жители Уханя, однако есть отдельные случаи в Таиланде, Японии, Южной Корее, Сингапуре. Речь, однако, идет о тех, кто приехал в эти страны из провинции Хубэй.

Пока известно о 18 погибших от новой болезни, которая протекает как воспаление легких. При этом указывается, что у части умерших и ранее были серьезные проблемы со здоровьем.