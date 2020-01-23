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Вирус из Китая ,  
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Эксперты ВОЗ отказались объявлять ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

По их мнению, пока рано говорить о глобальном характере заболевания, очаг которого находится в китайском городе Ухань
Гебрейесус Тедрос (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказался объявлять режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщает Reuters. По словам руководителя организации Гебрейесуса Тедроса, голоса экспертов при обсуждении этого вопроса разделились, однако в итоге было решено, что заявлять о всемирном характере заболевания пока рано.

Он добавил, что в самом Китае ситуация чрезвычайная, однако, по его мнению, власти этой страны принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению вируса. По словам Тедроса, есть надежда, что победить болезнь удастся в короткие сроки. При этом он допустил сценарий, при котором эта проблема станет общемировой.

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В настоящее время зафиксировано более 600 случаев заболевания коронавирусом, о существовании которого до декабря прошлого года не было известно. Большинство заболевших — жители Уханя, однако есть отдельные случаи в Таиланде, Японии, Южной Корее, Сингапуре. Речь, однако, идет о тех, кто приехал в эти страны из провинции Хубэй.

Пока известно о 18 погибших от новой болезни, которая протекает как воспаление легких. При этом указывается, что у части умерших и ранее были серьезные проблемы со здоровьем.

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Власти Китая ради предотвращения распространения вируса в преддверии отмечания Нового года по лунному календарю закрыли доступ в десятимиллионный Ухань и его пригороды, запретили в городе работу транспорта и обязали всех жителей носить на лице повязки.

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По данным ВОЗ, новый коронавирус может распространяться от человека к человеку, однако точно установить, по какой причине это происходит, специалистам пока не удалось. Неясен также источник новой болезни. По одной из версий, им стал рынок морепродуктов в Ухане, по другой — змеи, которых жители региона традиционно употребляют в пищу.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, коронавирус
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