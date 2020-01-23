Китай закрыл второй город из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро Общество, 15:13 Как вернуть свою криптовалюту: 3 альтернативных метода Крипто, 15:11 Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда Общество, 15:06 В Сбербанке назвали проблемы перехода из эры Гутенберга в эру Цукерберга Технологии и медиа, 15:06 Как профессиональный стайлинг помогает женщинам строить карьеру и жизнь РБК и L’Oréal Professionnel, 15:03 Нужно ли использовать KPI в клинике Pro, 14:54 Ротенберг назвал ерундой сообщения о «неожиданной» для Кокорина аренде Спорт, 14:51 МВД оценило число задержанных на политических акциях в Москве в 2019 году Общество, 14:47 Роскомнадзор сообщил о блокировке почтового сервиса StartMail Общество, 14:44 СМИ сообщили о стрельбе и захвате заложников в Ереване Общество, 14:40 В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек Общество, 14:39 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 14:38 Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн Финансы, 14:35 Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар Общество, 14:31
Вирус из Китая ,  
0 

Китай закрыл второй город из-за коронавируса

Речь идет о городе Хуанган с населением 7,5 млн человек, который расположен рядом с Уханем, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Въезд и выезд из города ограничены, туристические и развлекательные объекты закрыты
Фото: Aly Song / Reuters

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.

Город с населением примерно 7,5 млн человек расположен в провинции Хубэй рядом с 11-миллионным Уханем, где была зафиксирована вспышка болезни. С полуночи 23 января в Хуангане прекращена работа автобусов и поездов, закрыты культурные, туристические и развлекательные объекты. Каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из города, будет проверен. Власти также рекомендовали жителям не покидать Хуанган.

Вирус из Китая. Что важно знать
Общество

В конце декабря в Ухане появились сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января Китай установил, что возбудитель — новый коронавирус 2019-nCoV. В результате, по мере роста числа зараженных, власти Уханя изолировали его. Это произошло 21 января.

По последним данным, которые приводит South China Morning Post, зафиксировано 583 случая заражения болезнью, погибли 17 человек. 12 заболевших были обнаружены за пределами Китая, в том числе в США и Японии. Также появлялись сообщения о появлении людей с подозрением на коронавирус в России, однако диагнозы не подтвердились.

Автор: Артём Губенко
Теги: Китай, вирус, карантин
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter