Китай закрыл второй город из-за коронавируса

Речь идет о городе Хуанган с населением 7,5 млн человек, который расположен рядом с Уханем, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Въезд и выезд из города ограничены, туристические и развлекательные объекты закрыты

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Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.

Город с населением примерно 7,5 млн человек расположен в провинции Хубэй рядом с 11-миллионным Уханем, где была зафиксирована вспышка болезни. С полуночи 23 января в Хуангане прекращена работа автобусов и поездов, закрыты культурные, туристические и развлекательные объекты. Каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из города, будет проверен. Власти также рекомендовали жителям не покидать Хуанган.

В конце декабря в Ухане появились сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 7 января Китай установил, что возбудитель — новый коронавирус 2019-nCoV. В результате, по мере роста числа зараженных, власти Уханя изолировали его. Это произошло 21 января.

По последним данным, которые приводит South China Morning Post, зафиксировано 583 случая заражения болезнью, погибли 17 человек. 12 заболевших были обнаружены за пределами Китая, в том числе в США и Японии. Также появлялись сообщения о появлении людей с подозрением на коронавирус в России, однако диагнозы не подтвердились.