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Голикова допустила смену руководства Фонда социального страхования

Руководство Фонда социального страхования могут сменить, допустила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Возможно, будет [смена руководства]», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о кандидатурах она ответить отказалась. «Пока не будем забегать вперед, это решение правительства», — пояснила Голикова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина главой Пенсионного фонда. На этом посту он сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, занял должность замминистра финансов.

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Предыдущий кабмин ушел в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

После этого глава государства назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете безопасности, а место председателя правительства занял экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

21 января он представил президенту кандидатов в новое правительство. Путин одобрил их назначение.

Теги: Татьяна Голикова, Фонд социального страхования
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