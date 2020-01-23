Голикова допустила смену руководства Фонда социального страхования

Руководство Фонда социального страхования могут сменить, допустила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Возможно, будет [смена руководства]», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о кандидатурах она ответить отказалась. «Пока не будем забегать вперед, это решение правительства», — пояснила Голикова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина главой Пенсионного фонда. На этом посту он сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, занял должность замминистра финансов.