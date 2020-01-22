Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства

Премьер-министр сформировал структуру аппарата своего правительства. Теперь у главы аппарата может быть 11 заместителей

Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменениях в структуре и кадровых назначениях в руководстве аппарата правительства, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу предельная численность сотрудников аппарата правительства составляет 1545 человек, у главы аппарата может быть 11 заместителей, включая одного первого.

Первым заместителем руководителя аппарата назначен Валерий Сидоренко. Заместителями главы аппарата стали:

Светлана Андрющенко,

Ольга Кривонос,

Леонид Левин,

Наталья Савина,

Эльмира Тагирова,

Илья Трунин,

Алексей Уваров,

Ольга Чепурина,

Игорь Шевченко.

Пресс-секретарем премьера и директором департамента пресс-службы правительства стал Борис Беляков. Секретариат премьера возглавил Андрей Кротов, а секретариат главы аппарата правительства — Николай Решетников.