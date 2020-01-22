Новое правительство , 22 янв, 10:29
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Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства
Премьер-министр сформировал структуру аппарата своего правительства. Теперь у главы аппарата может быть 11 заместителей
Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменениях в структуре и кадровых назначениях в руководстве аппарата правительства, сообщается на сайте кабмина.
Согласно документу предельная численность сотрудников аппарата правительства составляет 1545 человек, у главы аппарата может быть 11 заместителей, включая одного первого.
Первым заместителем руководителя аппарата назначен Валерий Сидоренко. Заместителями главы аппарата стали:
- Светлана Андрющенко,
- Ольга Кривонос,
- Леонид Левин,
- Наталья Савина,
- Эльмира Тагирова,
- Илья Трунин,
- Алексей Уваров,
- Ольга Чепурина,
- Игорь Шевченко.
Пресс-секретарем премьера и директором департамента пресс-службы правительства стал Борис Беляков. Секретариат премьера возглавил Андрей Кротов, а секретариат главы аппарата правительства — Николай Решетников.