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Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Владимир Путин назначил членов нового правительства. Можно ли назвать кабинет Михаила Мишустина техническим, кто и какие полномочия в нем получил и почему правительство полностью обновило социальный блок — разбирался РБК
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 января, приехал в Белый дом, чтобы встретиться с новым кабинетом. Одновременно были опубликованы указы о персональном составе правительства Михаила Мишутина. 13 членов кабинета Дмитрия Медведева лишились своих портфелей, обновился социальный и экономический блок правительства, сменились инфраструктурные вице-премьеры.

Изменения не коснулись назначаемых президентом глав силовых ведомств и министра иностранных дел. В этом блоке свой пост потерял только министр юстиции Александр Коновалов — его сменил другой однокурсник бывшего премьера и бывший заместитель председателя правительства Константин Чуйченко.

Кто покинул российское правительство. Фотогалерея
Фотогалерея 

Правительство под нацпроекты

Отставки затронули в первую очередь тех вице-премьеров и министров, к которым были наибольшие претензии по темпам реализации национальных проектов или в сфере ответственности которых было больше всего внутренних конфликтов при их реализации, говорит политолог Александр Пожалов. По его мнению, таким образом полностью реализовалось предупреждение Владимира Путина из прошлого послания Федеральному собранию — в начале 2020 года он оценит работу всех руководителей правительства по нацпроектам

Теперь перед новым правительством стоит задача как можно быстрее развернуть практическую работу по нацпроектам, стимулированию экономического роста, развитию инфраструктуры и подготовке использования «излишков» Фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты — словом, перейти к проактивной бюджетной политике (вместо бюджетной экономии и концентрации финансового ресурса), отмечает Пожалов.

Радикальные перемены претерпел финансово-экономический блок правительства, и главная из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике. Прежний первый вице-премьер Антон Силуанов сохранит за собой пост министра финансов. Известный сторонник активного вмешательства государства в экономику Белоусов станет экономическим идеологом нового кабинета.

Подробнее о новом экономическом блоке и ожиданиях от него читайте тут.

Ключевой при осуществлении нацпроектов и решения социальных задач послания, по мнению экспертов, станет роль трех вице-премьеров. «Татьяна Голикова была одним из идеологов социального блока послания, первый вице-премьер Андрей Белоусов известен как сторонник активных инфраструктурных расходов, Марат Хуснуллин в Татарстане и потом Москве в короткие сроки организовал систему управления масштабными транспортными и инфраструктурными стройками», — перечисляет их Пожалов.

Усиливаются полномочия вице-премьера Юрия Борисова. Ранее он отвечал за оборонную промышленность и темпы ее диверсификации, теперь же станет курировать еще гражданскую промышленность и ТЭК. «Если в оборонке Борисов разбирается досконально: он всю жизнь занимался оборонным комплексом и вопросами закупок оружия, то ТЭК для него — чуждая область. Нефть и газ имеет серьезную специфику, это более сложная область работы, чем даже отвечать за промышленность», — говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он отмечает, что покинувший правительство вице-премьер Дмитрий Козак тоже входил в отрасль ТЭК без большого опыта и нельзя сказать, что за полтора года полностью в ней разобрался. По мнению Симонова, Борисову будет нелегко координировать разнонаправленные интересы крупных госкомпаний. «Слишком много интересов разных тяжеловесов сосредоточено в ТЭК. В свободное от оборонного комплекса время в этом разобраться будет непросто», — полагает эксперт.

Что состав кабинета говорит о позициях премьера

На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он «выходит за рамки технического премьера», считает заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. К команде премьера эксперты относят четырех из его заместителей: пришедшего с поста гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко (знаком с премьером со студенческих времен, вместе учились в «Станкине»), заместителя Мишустина по работе в Налоговой службе Дмитрия Григоренко, советника главы ФНС Алексея Оверчука и главу Росреестра Викторию Абрамченко (в начале нулевых она занимала различные должности в Роснедвижимости, с 2004-го по 2006 год ведомство возглавлял Мишустин). Макаркин также считает аппаратным успехом нового премьера сохранение за своей командой поста главы аппарата правительства, который получил Григоренко.

Также эксперты связывают нескольких новых членов правительства с командой столичного мэра Сергея Собянина — в нее включают ставшего вице-премьером заместителя столичного мэра Марата Хуснуллина, ставшего министром высшего образования и науки ректора Тюменского университета Валерия Фалькова, сохранившенго пост министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, работавшего у Собянина в правительстве Москвы и в администрации президента, и нового министра экономического развития Максима Решетникова.

«Собянинское влияние в правительстве несколько усилилось», — считает политолог Константин Калачев. По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, напротив, сложно назвать Хуснуллина человеком Собянина. «У них сложные отношения», — утверждает он.

Почему заменили 13 членов правительства

По мнению Пожалова, из правительства убраны все «аллергены» как для отраслевых сообществ (вроде критикуемого РАН главы Миннауки Михаила Котюкова, ассоциировавшегося с допинговым скандалом главы Минспорта Павла Колобкова или главы Минтруда Максима Топилина, формально сопровождавшего от правительства непопулярную пенсионную реформу), так и в глазах широкого общественного мнения (вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский). Пришедшие им на смену люди являются профессионалами для своих отраслей и устойчивого антирейтинга не имеют.

Ранее эксперты называли среди причин отставки правительства Медведева намерение снизить негативное влияние на рейтинг президента на фоне констуционной реформы и начала транзита власти. «После пенсионной реформы правительство Медведева оказалось весьма непопулярным, и его отставку можно объяснить желанием увести негатив от президента», — говорил политолог Калачев.

Новички в правительстве России. Фотогалерея
Фотогалерея 

За реализацию социальной части президентского послания Федеральному собранию («сбережение и приумножение народа России», рост доходов россиян и коэффициента рождаемости) в правительстве Мишустина будет отвечать Татьяна Голикова, хотя все министры ее блока ушли в отставку. Именно она курировала подготовку и отбор мер «социальной» части послания президента Федеральному собранию, отмечали источники РБК.

Ни одного из новых руководителей министерств социального блока нельзя назвать человеком из команды Голиковой, отметил в разговоре с РБК федеральный чиновник. Новый министр труда и соцзащиты пришел из Минфина: Антон Котяков с 2017 года курировал там вопросы бюджетной политики в социальной сфере. Он «чистый финансист», и его задача — контроль за огромными расходами и налаживание адресной соцпомощи, сказал РБК источник, близкий к социальному блоку правительства. Однако приход Котякова в Минтруд может привести к «чисто финансово-бухгалтерскому подходу в решении вопросов, как в истории с повышением пенсионного возраста», предупреждает собеседник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, который до этого 8 лет работал в структуре Росздравнадзора, подчинявшийся Минздраву. Во вторник Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство были переподчинены правительству. Позднее источники РБК сообщили, что на место Мурашко придет бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова.

Перевода Росздравнадзора под правительство — это логичный шаг, уверен декан факультета управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС и бывший вице-мэр Москвы Леонид Печатников. Вместе с тем он отметил, что «действующие лица» в здравоохранении остались теми же, а у Мурашко не было конфликтов с Минздравом. «Трудно представить, чтобы ведомство работало и само себя проверяло, перевод под правительство поможет устранить конфликт интересов — это сделано по модели подчинения Рособрнадзора правительству», — отметил Печатников.

Мурашко предстоит продолжить начатую Скворцовой модернизацию первичного звена здравоохранения, согласно президентскому посланию Федеральному собранию. При этом Путин обратил в нем внимание на сорванные в 2019 году поставки лекарст, и обещал усилить контроль качества лекарств на всех этапах обращения. В полномочия Росздравнадзора, которым ранее руководил Мурашко, входил ряд задач, непосредственно связанных с лекарственными препаратами, в том числе контроль за их обращением.

Новый министр просвещения Сергей Кравцов также не является новым человеком для системы: в разные периоды своей карьеры он проработал три года в Министерстве образования и науки, в том числе в должности замминистра. Кроме того, с 2008-го по 2009 год он возглавлял Федеральный центр тестирования, который занимался разработкой процедуры проведения ЕГЭ. Одна из основных задач для него закреплена в майском указе — Россия к 2024 году должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Новому министру высшего образования и науки юристу и члену рабочей группы по изменению Конституциии Валерию Фалькову 41 год. В 2018 году он был назначен на должность ректора Тюменского госуниверситета. При Фалькове университет вошел в программу «5–100», которая предполагает повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов, правда, попасть в международные рейтинги вузу пока не удалось.

Задача Фалькова — наладить взаимоотношения с РАН. Деятельность его предшественника Михаила Котюкова академики постоянно критиковали. Решить предстоит также вопрос с изъятием имущества РАН.

Преемник Мединского на посту министра культуры Ольга Любимова — дочь одного из крупнейших российских театроведов Бориса Любимова. «В этом смысле она в большей степени является своим человеком для культурной среды, в то время как к Мединскому относились с некоторой иронией», — говорит политолог Алексей Макаркин. Сложно ожидать, что Любимова окажется либеральным министром, полагает он, но в нынешней ситуации от министра культуры ждут, чтобы он был способен хотя бы коммуницировать с деятелями культуры.

От нового министра спорта Олега Матыцина ждут в первую очередь преодоления кризиса, связанного с допинговым скандалом и наложенными за него на Россию международными санкциями. Курировавший проведение Универсиад бывший ректор университета физкультуры не завязан в допинговых скандалах и имеет вес на международной арене (он возглавляет Международную федерацию студенческого спорта) «Он обладает достаточно высоким доверием со стороны спортсменов. Важно, что он не был связан с допинговым кризисом», — подчеркнул глава Русада Юрий Ганус.

Надолго ли новое правительство

Временное ли это правительство или постоянное — будет зависеть от результатов его деятельности, уверен Макаркин. С ним соглашается Пожалов. «Сейчас рано говорить о том, какой срок жизни у нового правительства. Всё будет зависеть от достигнутых им практических результатов по реализации нацпроектов и главной задачи для власти перед выборами — преодолению бедности», — уверен он.

Пожалов обращает внимание на серьезное обновление состава кабинета и большое количество неизвестных для массового избирателя лиц в нем. «Это подкрепляет тот курс на масштабные перемены, который уже был задан президентском послании — и в его социальной части (наиболее затратной за все последние годы), и в части конституционной реформы. Именно такой запрос на обновление, вопреки возникшим в ходе президентской избирательной кампании ожиданиям прорыва, не был удовлетворен в мае 2018 года, при формировании прежнего кабмина», — подчеркивает Пожалов.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что эта команда с какими-то незначительными изменениями может проработать и до периода парламентских выборов, возможно, даже до президентских. Перед правительством Мишустина ставятся такие задачи, как улучшение госуправления, цифровизация, технологизация, но ни структурных реформ, ни модернизации в повестке нет, полагает Колесников. По его мнению, роль Мишустина мало будет отличаться от роли его предшественника. «Реальный политический премьер — это все равно Путин, как это было и при Медведеве», — резюмирует он.

Как структурно изменилось правительство

  • Девять вице-премьеров вместо десяти.
  • Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его функции перешли Минэкономразвития.
  • Росреестр подчиняется теперь напрямую правительству (ранее — Минэкономразвития).
  • Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство теперь подчиняется напрямую правительству (ранее — Минздраву).
  • Росимущество подчиняется теперь Минфину (ранее — Минэкономразвития).
Авторы: Юлия Старостина, Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Людмила Подобедова, Кирилл Сироткин, Егор Губернаторов, Иван Ткачёв, Анна Гальчева
Теги: правительство, отставки, назначения
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