Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина

В федеральном бюджете есть средства на меры поддержки населения, которые анонсировал в своем послании 15 января президент Владимир Путин. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Хочу заверить всех, что средства в бюджете есть, они будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов», — заявила заместитель председателя правительства.

По словам Голиковой, окончательные расчеты кабмин будет проводить после того, когда выйдут поручения к посланию президента. При этом она добавила, что поправки в законодательство по введению новых мер начнут готовить уже с сегодняшнего дня.

Голикова отметила, что самым важным пунктом послания, по ее мнению, стала реализация двух национальных идей — прирост населения и борьба с бедностью.