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Голикова заявила о наличии средств на реализацию послания Путина

В федеральном бюджете есть средства на меры поддержки населения, которые анонсировал в своем послании 15 января президент Владимир Путин. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Хочу заверить всех, что средства в бюджете есть, они будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов», — заявила заместитель председателя правительства.

По словам Голиковой, окончательные расчеты кабмин будет проводить после того, когда выйдут поручения к посланию президента. При этом она добавила, что поправки в законодательство по введению новых мер начнут готовить уже с сегодняшнего дня.

Голикова отметила, что самым важным пунктом послания, по ее мнению, стала реализация двух национальных идей — прирост населения и борьба с бедностью.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

Во время послания Федеральному собранию Путин предложил увеличить материнский капитал на второго ребенка на 150 тыс. руб. А выплата за рождение первенца должна быть равна маткапиталу в его сегодняшнем объеме.

Глава государства также анонсировал новые ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Деньги с 1 января 2020 года будут получать те семьи, где доход на человека не превышает прожиточный минимум.

Теги: Татьяна Голикова, бюджет, Послание президента Федеральному собранию
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