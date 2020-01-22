Матвиенко оценила состав нового правительства

В новое правительство России вошли «современно мыслящие люди», заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь главными критериями — чтобы это люди были профессиональные, опытные, прошедшие школы в тех или иных сферах», — сказала Матвиенко, пожелав новому правительству успеха (цитата по «РИА Новости»).

Глава Совета Федерации отметила также, что обновление состава правительства прошло сбалансированно, что позволит обеспечить преемственность его работы, «сохранить все то ценное, что было накоплено в последние годы».