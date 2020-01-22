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Матвиенко оценила состав нового правительства

В новое правительство России вошли «современно мыслящие люди», заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь главными критериями — чтобы это люди были профессиональные, опытные, прошедшие школы в тех или иных сферах», — сказала Матвиенко, пожелав новому правительству успеха (цитата по «РИА Новости»).

Новички в правительстве России. Фотогалерея
Фотогалерея 

Глава Совета Федерации отметила также, что обновление состава правительства прошло сбалансированно, что позволит обеспечить преемственность его работы, «сохранить все то ценное, что было накоплено в последние годы».

Новый состав правительства. Полный список
Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Во вторник, 21 января, новый премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту кандидатов в новое правительство. Позднее Владимир Путин подписал указы о о их назначении. 

Теги: Валентина Матвиенко
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