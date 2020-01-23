Мишустин уволил главу ПФР и назначил его замминистра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Дроздова замминистра финансов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер также освободил Дроздова от должности председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР), которую он занимал с 2008 года. На его место Мишустин назначил бывшего главу Минтруда Максима Топилина

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию было объявлено об отставке правительства. Глава государства назначил бывшего премьер-министра своим заместителем в Совете безопасности. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Антон Дроздов окончил Московский финансовый институт управления в 1986 году по специальности «экономист». Впоследствии он стал экономистом в Управлении финансирования социального обеспечения Минфина СССР, после чего занимал разные должности в министерстве.