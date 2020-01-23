Новое правительство , 23 янв, 01:22
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Мишустин назначил Топилина председателем правления Пенсионного фонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.
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