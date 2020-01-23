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Мишустин назначил Топилина председателем правления Пенсионного фонда

Фигуристы Бойкова и Козловский побили мировой рекорд на чемпионате Европы

Летевший в Мурманск самолет вернулся в Петербург из-за непогоды

Дубль Гризманна спас «Барселону» от поражения в игре с клубом из 3-й лиги

Во Внуково усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса в Китае

ВЭБ начал переговоры о продаже футбольного ЦСКА

Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус

Претендентка на Белый дом обвинила Клинтон во лжи о «любви русских»

Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

В Минздраве сообщили о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус

Ставропольский губернатор попал в ДТП

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании