Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает делать это сейчас. Так политик ответил на вопрос о том, какую должность он займет в новом правительстве, передает «РИА Новости».

«Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас», — сказал Лавров.

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Он объяснил свое решение необходимостью предоставить главе государства возможность реализовать предложения, выдвинутые им во время обращения к Федеральному собранию.

В качестве кандидата на пост главы кабинета министров был выдвинут действующий глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Госдума обсудит его кандидатуру в четверг, 16 января. В ходе заседания фракции «Единая Россия» Мишустин заявил, что в составе кабинета министров будут изменения.