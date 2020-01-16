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Мишустин анонсировал изменения в правительстве

На заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин сообщил, что в составе кабинета министров будут изменения. Об этом сообщают со ссылкой на источники «РИА Новости» и ТАСС.

О том, что Мишустин анонсировал изменения в правительстве, позднее сообщил также глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передал ТАСС. «Кандидат [в премьеры] сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», — сказал он.

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Мишустин также сообщил на заседании в Госдуме, что планирует обсуждать «в том числе с фракциями» кандидатуры на должности министров, добавил Неверов.

Назначить Мишустина новым премьер-министром предложил президент России Владимир Путин накануне,15 января. Мишустин на предложение Путина согласился, его кандидатуру Госдума обсудит 16 января.

Это произошло после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства. Президент отставку Медведева принял и попросил министров исполнять обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Дмитрий Медведев, который также является председателем партии «Единая Россия», сохранит этот пост после отставки с должности премьера. Президент также предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, которая пока официально не существует. На этой позиции он будет курировать вопросы безопасности страны.

Теги: Михаил Мишустин, Госдума, правительство
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