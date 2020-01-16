На заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин сообщил, что в составе кабинета министров будут изменения. Об этом сообщают со ссылкой на источники «РИА Новости» и ТАСС.

О том, что Мишустин анонсировал изменения в правительстве, позднее сообщил также глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передал ТАСС. «Кандидат [в премьеры] сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», — сказал он.

Мишустин также сообщил на заседании в Госдуме, что планирует обсуждать «в том числе с фракциями» кандидатуры на должности министров, добавил Неверов.

Назначить Мишустина новым премьер-министром предложил президент России Владимир Путин накануне,15 января. Мишустин на предложение Путина согласился, его кандидатуру Госдума обсудит 16 января.