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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский обратился к главам США и Канады из-за падения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам других стран с просьбой передать комиссии по расследованию причин катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране имеющиеся у них улики. Об этом он написал на официальной странице в Facebook.

«Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — говорится в сообщении.

По его словам, версия о том, что в самолет «Международных авиалиний Украины» попала ракета, «не исключается, но и не является на сегодня подтвержденной». Зеленский выразил надежду, что украинским специалистам предоставят всю необходимую информацию и все необходимые разрешения для объективного расследования.

Президент Украины также сообщил, что у него запланирован разговор с госсекретарем США Майком Помпео о ходе расследования катастрофы с украинским Boeing 737.

Зеленский пообещал помочь родным погибших в авиакатастрофе в Иране
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Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 Тегеран — Киев, разбился 8 января через три минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

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В Киеве создали специальную комиссию по расследованию причин крушения Boeing. Украинская сторона выдвинула четыре основные версии, среди них в том числе упоминается теракт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предположил, что причиной катастрофы могло быть попадание в лайнер случайно выпущенной иранскими военными ракеты.

В Тегеране опровергли версию о случайно запущенной ракете, власти этой страны придерживаются версии с технической неполадкой в самолете. Госсекретарь США Майк Помпео позднее также заявил, что самолет мог разбиться из-за технической неполадки, добавив, что надо дождаться результатов расследования.

Лидер Ирана Хасан Роухани заверил Зеленского, что Тегеран предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным. Президент Украины также провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который предложил оказать помощь в расследовании авиакатастрофы.

Теги: Владимир Зеленский, улики, комиссия, Boeing, Иран
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