Зеленский обратился к главам США и Канады из-за падения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам других стран с просьбой передать комиссии по расследованию причин катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране имеющиеся у них улики. Об этом он написал на официальной странице в Facebook.

«Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — говорится в сообщении.

По его словам, версия о том, что в самолет «Международных авиалиний Украины» попала ракета, «не исключается, но и не является на сегодня подтвержденной». Зеленский выразил надежду, что украинским специалистам предоставят всю необходимую информацию и все необходимые разрешения для объективного расследования.

Президент Украины также сообщил, что у него запланирован разговор с госсекретарем США Майком Помпео о ходе расследования катастрофы с украинским Boeing 737.