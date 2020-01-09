Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране

Лайнер МАУ потерпел крушение в ночь на 8 января, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Катастрофа произошла после ракетной атаки Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы.

Разбившийся Boeing 737 был выпущен в 2016 году, авиакомпания получила его с завода, последнюю проверку он проходил 6 января, говорили в МАУ. Командиром воздушного судна был Владимир Гапоненко. У которого 11,6 тыс. налета, почти все из которых на Boeing 737.

После катастрофы Украина приостановила полеты над Ираном, а Росавиация рекомендовала не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил воздержаться от «манипуляций, спекуляция и теорий заговора» в связи с гибелью лайнера, заявив, что приоритет Киева — выяснить причины случившегося в ходе независимого расследования.

В Организации гражданской авиации Ирана утверждают, что траектория лайнера говорит о том, что пилоты пытались вернуться в аэропорт. Очевидцы говорили о том, что самолет загорелся в воздухе, заявили в ведомстве. В Тегеране уже называли причиной катастрофы возгорание двигателя.