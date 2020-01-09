Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране

Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет».
Речь идет о следующих версиях:
- поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор»
- столкновение с беспилотником или другим объектом
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам
- взрыв внутри самолета в результате теракта
В состав украинской госкомиссии по расследованию вошли специалисты, которые принимают участие в расследовании гибели малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года. По словам Данилова, наработки по делу MH17 будут полезны, «чтобы установить истину» о гибели самолета в Иране.