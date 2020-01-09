Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 61,23 (-0,67) Quote, 12:33
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 68,06 (-1,32) Quote, 12:33
Адвокат историка Соколова сообщил о его переводе в один из СИЗО Москвы Общество, 12:33 Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 12:32 ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании Общество, 12:18 Бремя тропиков: кто угрожает туристам в экзотических странах Стиль, 12:15 Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране Общество, 12:13 Иран предупредил о «более жестокой мести» в адрес США Политика, 12:09 В Иране 20 человек погибли в ДТП с автобусом Общество, 12:07 В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете Общество, 12:04 Wildberries открыла продажи в Европе Бизнес, 12:00 Идеи из-за океана: для общения боты подходят больше людей Pro, 12:00 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети Общество, 11:59 Из-за сообщений о минировании в Москве и Петербурге эвакуировали суды Общество, 11:57 «Ростов» объявил о первом зимнем трансфере Спорт, 11:53 Twitter введет ограничения на комментарии к записям Технологии и медиа, 11:52
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 
Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране
СНБО не исключает, что причиной гибели украинского Boeing в Иране стало поражение зенитной ракетой. В Тегеране утверждают, что причиной стало возгорание двигателя

Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет».

Речь идет о следующих версиях:

  • поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор»
  • столкновение с беспилотником или другим объектом
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам
  • взрыв внутри самолета в результате теракта

В состав украинской госкомиссии по расследованию вошли специалисты, которые принимают участие в расследовании гибели малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года. По словам Данилова, наработки по делу MH17 будут полезны, «чтобы установить истину» о гибели самолета в Иране.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Лайнер МАУ потерпел крушение в ночь на 8 января, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Катастрофа произошла после ракетной атаки Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы.

Разбившийся Boeing 737 был выпущен в 2016 году, авиакомпания получила его с завода, последнюю проверку он проходил 6 января, говорили в МАУ. Командиром воздушного судна был Владимир Гапоненко. У которого 11,6 тыс. налета, почти все из которых на Boeing 737.

После катастрофы Украина приостановила полеты над Ираном, а Росавиация рекомендовала не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил воздержаться от «манипуляций, спекуляция и теорий заговора» в связи с гибелью лайнера, заявив, что приоритет Киева — выяснить причины случившегося в ходе независимого расследования.

В Организации гражданской авиации Ирана утверждают, что траектория лайнера говорит о том, что пилоты пытались вернуться в аэропорт. Очевидцы говорили о том, что самолет загорелся в воздухе, заявили в ведомстве. В Тегеране уже называли причиной катастрофы возгорание двигателя.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Иран, самолет
Материалы по теме
Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Политика
Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета
Общество
Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter