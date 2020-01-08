На Украине опубликовали список погибших в Иране пассажиров и экипажа

На Украине опубликовали список погибших в Иране пассажиров и экипажа

В нем 167 человек, примерно половина из них — граждане Ирана

Компания «Международные авиалинии Украины» и Агентство по делам гражданской авиации Ирана опубликовали список пассажиров лайнера, разбившегося 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Всего в списке 167 человек, более половины из них не являются ни гражданами Ирана, ни гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров значатся только две гражданки Украины — Ольга Кобюк 1958 года рождения и Елена Малахова 1981 года рождения.

Кроме того, в авиакатастрофе, по данным МАУ, погибли девять членов экипажа лайнера — трое пилотов (Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко) и шестеро бортпроводников (Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лыхно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб).

В списке погибших пассажиров значатся также трое граждан Великобритании, трое граждан Германии, четыре гражданина Афганистана, десять подданных Швеции, 63 гражданина Канады и 82 гражданина Ирана.