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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский пообещал помочь родным погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, в том числе и финансовую, родственниками погибших при крушении пассажирского лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат адских болей. Понимаю, что никакие выплаты не вернут родных людей. Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», — отметил Зеленский. Он заверил, что государство сделает все возможное для установления обстоятельств трагедии.

9 января Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил подробности крушения лайнера. Украинский президент пригласил британских специалистов присоединиться к расследованию причин катастрофы. Джонсон поддержал эту инициативу.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 8 января самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся в Киев из Тегерана, потерпел крушение спустя несколько минут после взлета из аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 176 человек, все они погибли. Большинство погибших — граждане Ирана (82 человека). Также в самолете находились 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана и граждане Германии (три человека) и Великобритании (три человека).

Власти Украины рассматривают четыре версии случившегося, в том числе техническую причину и поражение ракетой. По данным иранских властей, причиной крушения лайнера стал загоревшийся двигатель. Найденные оба черных ящика оказались поврежденными. В частности, на блоках памяти устройств заметны физические повреждения.

Лайнер разбился после ракетного обстрела американских баз в Ираке, ответственность за который на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране объяснили эти действия возмездием за гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американских ВВС.
 

Теги: Владимир Зеленский, авиакатастрофа, Иран
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