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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что главное — выяснить причины трагедии. Президент призвал не спекулировать «многочисленными теориями и домыслами о трагедии в условиях информационной войны»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Ролик опубликован на странице его офиса в Facebook.

«Уважаемые украинцы! Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким 11 погибших граждан Украины», — заявил Зеленский и перечислил их имена. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших граждан других стран.

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Президент отметил, что приоритет Киева — выяснить причины авиакатастрофы по итогам независимого расследования. Он призвал не спекулировать «многочисленными теориями и домыслами о трагедии». «И я прошу всех, особенно когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора. <...> Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужно терпение», — заключил Зеленский.

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Через несколько часов после того, как стало известно о крушении Boeing МАУ в Тегеране, президент также попросил воздержаться от обсуждения непроверенных версий катастрофы. Самолет упал утром 8 января вскоре после вылета из Тегерана. По последним данным иранских авиавластей, перед столкновением с землей лайнер загорелся и пытался вернуться в аэропорт.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский, видеообращение
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