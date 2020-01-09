Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране

Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что главное — выяснить причины трагедии. Президент призвал не спекулировать «многочисленными теориями и домыслами о трагедии в условиях информационной войны»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Ролик опубликован на странице его офиса в Facebook.

«Уважаемые украинцы! Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким 11 погибших граждан Украины», — заявил Зеленский и перечислил их имена. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших граждан других стран.

Президент отметил, что приоритет Киева — выяснить причины авиакатастрофы по итогам независимого расследования. Он призвал не спекулировать «многочисленными теориями и домыслами о трагедии». «И я прошу всех, особенно когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора. <...> Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужно терпение», — заключил Зеленский.