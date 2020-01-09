Роухани пообещал Зеленскому предоставить все данные по крушению Boeing

Президент Украины заявил, что Киев уже начал работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы в небе над Ираном

Хасан Роухани (Фото: Charly Triballeau / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, в ходе которых стороны обсудили порядок совместной работы по расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.

«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы в Тегеране. Зеленский также отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин крушения самолета «Международных авиалинии Украины».

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин катастрофы. Роухани в свою очередь подчеркнул, что Иран предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.