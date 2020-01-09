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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Роухани пообещал Зеленскому предоставить все данные по крушению Boeing
Президент Украины заявил, что Киев уже начал работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы в небе над Ираном
Хасан Роухани (Фото: Charly Triballeau / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, в ходе которых стороны обсудили порядок совместной работы по расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.

«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы в Тегеране. Зеленский также отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин крушения самолета «Международных авиалинии Украины».

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин катастрофы. Роухани в свою очередь подчеркнул, что Иран предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

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8 января самолет Boeing 737, выполняющий рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» из Тегерана в Киев, разбился через три минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По данным МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, еще четверо из Афганистана, а также по трое граждан Германии и Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский, находившийся в Омане, после сообщения о катастрофе вернулся в Киев. На Украине и в Иране 9 января объявлено днем траура.

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В Киеве была создана специальная комиссия по расследованию причин крушения Boeing. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает несколько причин случившегося, среди которых в том числе поражение Boeing при взлете из иранского аэропорта ракетой. По данным Организации гражданской авиации Ирана, самолет МАУ перед падением из-за обнаруженных во время полета технических проблем попытался вернуться в аэропорт вылета. Пилоты при этом не передавали данные о нештатной ситуации, пожар возник еще в воздухе, а после падения на землю прогремел взрыв. После крушения США и Украина запретили полеты гражданских самолетов над Ираном, Росавиация также рекомендовала не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Владимир Зеленский, Хасан Роухани
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