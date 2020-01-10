Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News допустил, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране могла быть техническая неполадка.

«Мы должны понять основную причину [крушения]. Возможно, это была техническая неисправность», — сказал он, подчеркнув, что необходимо дождаться результатов расследования причин катастрофы. Помпео также выразил надежду на то, что Иран будет сотрудничать с США в ходе расследования.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. На борту былb 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады. Все они погибли.

Чиновники и СМИ разных стран по-разному говорят о возможных причинах произошедшего. Так, в Тегеране причиной падения самолета называют техническую неисправность, в Киеве выдвинули сразу четыре основные версии, среди которых назвали возможное попадание в самолет ракеты и теракт. О том, что причиной катастрофы могло быть попадание случайно выпущенной иранскими военными ракеты, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О том, что украинский самолет был сбит запущенной иранцами ракетой, сообщали также Newsweek и CBS со ссылкой на свои источники в разведке и в Белом доме.