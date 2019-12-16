Глава Ненецкого автономного округа разрешил сделать 31 декабря выходным

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский подписал распоряжение с рекомендацией о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Документ дает право органам местного самоуправления муниципальных образований, а также организациям, находящимся в собственности НАО и в собственности муниципальных образований округа, сделать вторник, 31 декабря, выходным днем при условии, что суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Ранее в понедельник решение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря для государственных и муниципальных служащих принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, соответствующий указ должен быть подписан 16 декабря. Также распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Аналогичные решения ранее в декабре приняли главы Владимирской, Свердловской, Ленинградской, Кировской областей, Республики Крым и еще нескольких регионов.