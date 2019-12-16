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Глава Ненецкого автономного округа разрешил сделать 31 декабря выходным

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский подписал распоряжение с рекомендацией о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Документ дает право органам местного самоуправления муниципальных образований, а также организациям, находящимся в собственности НАО и в собственности муниципальных образований округа, сделать вторник, 31 декабря, выходным днем при условии, что суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Ранее в понедельник решение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря для государственных и муниципальных служащих принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, соответствующий указ должен быть подписан 16 декабря. Также распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Политика

Аналогичные решения ранее в декабре приняли главы Владимирской, Свердловской, Ленинградской, Кировской областей, Республики Крым и еще нескольких регионов.

В конце ноября депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении 31 декабря выходного дня. По словам авторов инициативы, перенос позволит работодателям и трудящимся «более рационально» распоряжаться выходными и рабочими днями.

Однако в Министерстве труда объяснили, что централизованно сделать 31 декабря нерабочим уже невозможно, так как правительство принимает решение о переносе выходных дней заранее.

Президент России Владимир Путин обещал подумать над предложением депутатов ЛДПР, однако отметил, что времени для принятия решения о 31 декабря осталось мало.

Теги: Ненецкий автономный округ, 31 декабря, выходной день
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