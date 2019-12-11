Губернатор Свердловской области решил объявить 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собирается подписать распоряжение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Об этом он сообщил на своей страница в Instagram.

Куйвашев написал, что пару дней назад провел опрос среди жителей области. В нем приняли участие более 12 тыс. человек. Из них 94% проголосовали за выходной день 31 декабря, против высказались 6% опрошенных.

«Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году», — отметил губернатор в соцсети.

Уже несколько глав российских регионов перенесли выходной с субботы, 28 декабря, на последний день года. Первым соответствующее распоряжение в ноябре подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Затем 31 декабря объявили нерабочим днем в Крыму, в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае, Псковской, Кировской и Ленинградской областях.