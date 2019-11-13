Россия заявила об уважении к давшей Моралесу убежище Мексике

Россия заявила об уважении к давшей Моралесу убежище Мексике

Россия приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище вынужденно ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — сказал он.

Рябков отметил, что Москва оценивала происходившие в Боливии события и анализировала их последствия. По его словам, ситуация развивалась «очень динамично».

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне протестов, продолжавшихся в стране в течение нескольких недель, и после требования армии страны. Причиной митингов стали обвинения оппозиции в нарушениях на президентских выборах, в которых Моралес одержал победу. Исполняющей обязанности главы государства стала вторая вице-спикер сената Жанин Аньес.